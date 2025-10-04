ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лекар: Децата често прибягват до хранене без да имат физиологична нужда
"Когато извършваме машинални навици понякога дори не се замисляме преди да извършим действието - например както слагаме колана си в колата. Така дори и децата често прибягват до хранене без да имат физиологична нужда - например когато семейството седне пред телевизора. А всички знаем, в тези мигове се прибягва до вредни храни", обясни специалистът и посочи, че регулирането на подобен модел на поведение може да стане чрез въвеждане на идеята за здравословно хранене и извършването стъпка по стъпка.
Друг често срещан проблем, сред деца и възрастни, е емоционалното хранене.
"Често проблемът не е една конкретна случка, а начинът, по който ние го възприемаме. Всяко дете е индивидуално, но за съжаление в такъв навик често действията са автоматични - например на детето да му е скучно и родителите му подават храна", казва д-р Рачева. Решението - да се ангажира детето с мисловна дейност или със семейни занимания.
"В нашата книжка героят е кученцето Ип. В дома на Ип един ден оставят чиния с храна един ден, която храна кучето е изяло, докато никой не гледа. Но стопанката се е прибрала, намерила е едно голямо, прехранено и дори болно куче. Това дава нов ъгъл, през който да погледнем на проблема - да се въведат правила, които да бъдат обяснени, а не рестриктивни", обясни още специалистът пред NOVA.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, т...
13:59 / 04.10.2025
Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
13:58 / 04.10.2025
Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайт...
13:51 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Задават се нови валежи и нов дълбок циклон!
13:55 / 04.10.2025
Климатолог: Хората често не знаят какво означават жълт, оранжев и...
13:55 / 04.10.2025
Голям проблем за пенсионерите, свързан е с парите им
13:56 / 04.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета