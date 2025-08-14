ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекар: Характерно за Нимбус са силните болки в гърлото, отпадналост, повишена температура, болки в ставите и мускулите
"За поредно лято в средата на август се повишават случаите на Ковид-19. Експертите смятат, че не е нещо притеснително. Има подготовка за лечение на пациентите, когато това е необходимо", каза епидемиологът доц. Христиана Бацелова.
Тя смята, че заразените хора са доста повече от доказаните случаи, защото хората с леки симптоми вече не се изследват.
Коронавирусът много бързо се променя и адаптацията към организма за по-лесно избягване на ваксиналния имунитет и този след преболедуване, води до повишаване на случаите, стана ясно от думите на доц. Бацелова за Bulgaria ON AIR.
"Характерно за Нимбус е, че пациентите се оплакват от много силни болки в гърлото. Има отпадналост, повишена температура, болки в стави и мускули, може да има гадене и повръщане. Вероятно има случаи, в които се преболедува по-леко", обясни тя.
Няма данни Нимбус да протича по-тежко и не се очакват случаи в България, които да изискват честа хоспитализация, отбеляза епидемиологът.
"Имаме имунитет, но той отслабва. Очакваме нова адаптирана ваксина, която да е налична към края на септември. Тя ще бъде препоръчителна за рисковите групи, лицата с хронични заболявания и всеки, който не желае да боледува. Ще бъде безплатна", посочи доц. Бацелова.
Според нея най-сигурният начин да подсилваме имунната си система е чрез ваксинация, но няма ваксини срещу всички патогени.
Доц. Бацелова препоръчва рационално хранене и качествен сън. Имунолозите препоръчват да си набавяме витамин D чрез слънчевите лъчи, но с норма да се излагаме на слънце.
