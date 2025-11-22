Черният дроб страда от немалко заболявания, обяснява специалистът по гастроентерология д-р Медаин Кадиш. По думите му те се делят на остри и хронични.• остър алкохолен хепатит,• остри лекарствени увреждания,• остър автоимунен хепатит.В последните години особено разпространена е т.нар. метаболитно асоциирана чернодробна болест, позната преди като стеатоза и стеатохепатит.Омазняването (стеатоза) е реакция на черния дроб, често сигнал, че органът е натоварен."Дробът се мъчи да се справи с нещо и започва да трупа мазнини. Да, това е извън нормата, но само по себе си не казва колко тежко е състоянието“, обяснява пред NOVA NEWS д-р Кадиш.При вирусни хепатити В и С острата фаза често протича безсимптомно:• без жълтеница,• без гадене или повръщане,• пациентът може да го обърка с лека настинка.Така инфекцията хронифицира, без човек да подозира."Метаболитно асоциираната чернодробна болест няма никакви симптоми – черният дроб не боли", подчертава специалистът.• потъмняване на кожата (при нарушения в обмяната на желязото),• тремор или т.нар. "млад паркинсонизъм“,• характерен пръстен в окото – пръстен на Кайзер-Флайшер."Който добре разпитва, добре лекува – тази сентенция не е загубила своята тежест“, казва д-р Кадиш.Разпитът и прегледът насочват лекаря към най-подходящите изследвания. "Не можем да пускаме всичко на всеки пациент. Трябва да търсим причината“, посочи той.Д-р Кадиш е категоричен: няма универсално безопасно количество алкохол. "Алкохолът може да уврежда черния дроб, но може и да не го уврежда. Имаме пациенти, които злоупотребяват, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът, нервната система, психиката“, подчерта той.При жените черният дроб е по-чувствителен към алкохол в сравнение с мъжете.предпазване от вирусни хепатити В и С. "Това са кръвно и полово трансмисивни заболявания. Начинът на живот е водещ“, каза докторът. По думите му рисковите групи трябва да се изследват поне веднъж годишно.е избягване на токсични натоварвания: прекомерна употреба на алкохол, честа употреба на болкоуспокояващи, хормонални препарати без контрол и хранителни добавки за "мускулна маса“, които често водят до двоен удар: увреждане на черен дроб и бъбреци.е редовни профилактични изследвания. По думите му много пациенти с хроничен хепатит нямат симптоми с години, затова се откриват късно.