Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип
"Когато казваме какво трябва да се направи, за да няма много болни деца, този, който трябва да отпусне пари за ваксини, не ни слуша", подчерта Димитрова. На държавата ще й излезе по-евтино да отпусне средства за ваксини, отколкото да излизат децата в грипна ваканция, смята тя.
"Грешка е да се третира грипа с имуностимуланти", предупреди лекарката. Всъщност увеличават риска от грип. Има специални медикаменти за третиране на грип, които могат да спрат разпространяването му в организма, ако се приемат още през първите часове след усещане на симптомите.
На въпрос кои са симптомите на актуалния грип тя отговори, че това са силни болки в гърлото, хрема, главоболие и висока температура.
"Когато е по-топло, грипът се разпространява по-лесно", заяви още Димитрова.
Тя препоръча по-често излизане навън, по-често проветряване и събиране на праха в домовете.
"Съветвам пациентите да не се самолекуват и да не започват веднага с антибиотик. Когато имат температура до 38 градуса, да не бързат да я свалят, защото това всъщност е полезно за организма", каза докторката.
