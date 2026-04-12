Смяната на сезоните и богатите празнични трапези поставят организма под сериозно изпитание. Според гастроентеролога д-р Стоянка Джумеркова-Моллова от Университетска болница "Каспела“, най-честите грешки по Великден могат да доведат до реални здравословни проблеми, ако не се спазва умереност.

Една от основните заблуди, които специалистът посочва, е разбирането, че празникът задължително трябва да бъде свързан с обилно хранене.

"Организмът в този период има нужда от по-лека храна, а не от тежки комбинации от яйца, козунаци, агнешко и алкохол. Това натоварва храносмилателната система и води до допълнителна умора“, обяснява тя.

Темата за така наречената пролетна умора също е пряко свързана с начина на хранене.

"Енергията, която организмът изразходва, за да преработи тежката храна и алкохола, ни кара да се чувстваме още по-изморени“, допълва д-р Джумеркова-Моллова.

Традиционната консумация на яйца не е проблем за здравите хора, но крие рискове за определени групи.

"Яйчният жълтък стимулира отделянето на жлъчен сок и може да провокира криза при хора с камъни в жлъчката“, предупреждава специалистът.

Особено внимание трябва да обърнат хората, които са спазвали пости преди празника. Рязката промяна в режима може да доведе до неприятни симптоми.

"Преходът трябва да бъде постепенен – започва се с по-леки храни като яйце, риба или бяло месо“, съветва тя.

Хората със стомашни проблеми също са изложени на повишен риск в този период. Прекомерната консумация на сладки храни и въглехидрати може да влоши състоянието им.

"Захарта е един от основните стимули за повишена киселинност и може да влоши състоянието“, посочва д-р Джумеркова-Моллова.

В някои случаи последиците от преяждането могат да бъдат сериозни и да изискват медицинска намеса.

"Алармиращи симптоми са силна коремна болка, гадене, многократно повръщане и диария, които не отшумяват. Това може да са признаци на остър панкреатит или възпаление на жлъчния мехур и изискват незабавна лекарска намеса“, предупреждава специалистът.

Като най-добра профилактика лекарите препоръчват умереност и баланс.

"Дори една разходка след празничната трапеза може значително да подпомогне храносмилането“, подчертава тя.

В заключение д-р Моллова съветва пролетното меню да бъде по-леко, с повече пресни продукти, зеленчуци, риба и яйца, както и с ограничен прием на алкохол и захар. Така празниците могат да бъдат не само вкусни, но и щадящи за здравето.