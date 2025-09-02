Новини
Лекар: Пациенти ни обиждат и ни безпокоят посред нощ, но не искат да си плащат
Автор: ИА Фокус 11:48
© Bulgaria ON AIR
Предлагат размерът на потребителската такса при личния лекар да се увеличи - тя да бъде 1% от минималната заплата. Сумата не е увеличавана от 2012 г. и вече е крайно недостатъчна.

"Тази такса не я искаме само личните лекари. Повечето пациенти се срещат с нас и тази такса им боде очите. През 2012 г. с постановление на МС тази такса беше фиксирана при  личните лекари на 2,90 лв. Всяка година поставяме въпроса и политиците ни режат, защото това е "горещ картоф". Народното събрание е законодателен орган, стига са си прехвърляли топката", коментира общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов в "България сутрин".

Той подчерта, че тази такса е предназначена за дофинансиране на лекарските практики и плащане на режийните. 

"Държавата не финансира адекватно нашето здравеопазване. Ежедневно в нашите кабинети ни безпокоят хора, които нямат нужда от преглед. Станали сме като бюро "Справки". Родители водят здрави деца да предскажат дали ще се разболеят", изтъкна д-р Спасов.

Пред Bulgaria ON AIR той посочи точно какви допълнителни суми получават от станалите прословути такси: 

за деца до 18 години на месец един общопрактикуващ лекар получава 5,40 лв. - 16 стотинки на ден.

за хора от 18 до 65 години на месец получава 2,95 лв. - 9 стотинки на ден.

за хора над 65 години месечно получава 4,65 лв. - 15 стотинки на ден.

"Като имаш повече пациенти, ще получаваш по-голям приход от Касата, а не заплата. Ние също боледуваме, също плащаме сметки, също ходим на почивки, плащаме данъци и осигуровки. НАП ни чака чинно да си платим данъците и осигуровките. Детето на лафката освободено ли е от плащане? Пенсионерът освободен ли е от плащане в магазина? Колкото и да не им се вярва на гражданите, България е социална държава", заяви д-р Спасов.

Гостът отбеляза, че законодателят е решил таксата да не влиза в парите, които плащаме за здравни осигуровки. По думите му най-голямото перо в разходите на парите за здравеопазване са лекарствата и въпреки увеличения бюджет, парите за здраве продължават да не са достатъчно.

"Перфектният вариант е да има потребителска такса за абсолютно всички. Защо само здравните специалисти трябва да имаме някакви социални функции? Българинът, една част от обществото, е капиталист по душа, но да се плати на доктора: "Няма да му плащам". Никога не сме отказвали помощ. По закон имате задължението поне веднъж годишно да сте на профилактичен преглед", обясни д-р Спасов.

Личният лекар сподели, че е бил обиждан пред кабинета за това как е посмял да излезе в отпуск, след като си е взел само 5 дни, за да заведе семейството си на почивка.

Д-р Спасов изтъкна, че 1 млн. българи не си плащат осигуровките и заобикалят системата, а 970 хил. души се осигуряват на две минимални работни заплати. Никой не контролира сивия сектор, заключи той.








