Когато е нужно, имунната система трябва да се стимулира. А показанията за това не са вътрешните усещания, а имунологични изследвания, които уточняват, че тя не е добре."Хора, още повече по време на инфекция, не трябва по никакъв начин да стимулират имунната си система, защото можем да получим неприятни ефекти", каза пред БНТ, в "Денят започва" проф. Доброслав Кюркчиев - началник на Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ "Иван Рилски".По думите му "имунната система не е само една красива фея, която ни пази - тя може да стане грозна вещица, която може да се обърне срещу нас"."Имунитетът не е нещо, което работи количествено. Той трябва да е една балансирана система и ако не откриеш дисбаланс - да човъркаш една балансирана система никога не е добра идея и в живота, и в имунната система", каза той.Проф. Кюркчиев поясни, че и прекомерната употреба на витамините може да има негативни последствия т.е. на първо място трябва да се направят изследвания и на база на това да се уточни дали и колко витамини трябва да се дават.Утопична е концепцията според него за това, че с "имуностимуланти може да се сложи щит срещу грипа".Вариант е ваксината, която от своя страна също не е гаранция, но поне "протичането на заболяването е по-леко"."Тъпченето с имуностимуланти усилва риска от неблагоприятно прекарване на болестта, именно заради свръхреакция на имунната система, която е напълно възможна", смята още той.