ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипулация!
От Фейсбук профила на д-р Аспарух Илиев, инфекционист и ръководител на лаборатория към Медицинския университет в Берн.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Aнонимен
преди 1 ч. и 31 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Ра...
15:16 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени
15:15 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
15:15 / 12.09.2025
Неприятности за шофьора, който уби двама в ПТП край Градец
14:33 / 12.09.2025
ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета
14:07 / 12.09.2025
Хотелите у нас с добри приходи през юли
13:57 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета