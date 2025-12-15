Лекар: Всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?
Ето какво още пише тя:
Когато някой гений е мислил тази наредба, дали се е запитал:
- Колко са алерголозите в България?
- Колко струват тестовете за алергии?
- Колко жени боядисват косата си през 20 дни?
- Колко се чака за алерголог с направление?
- Ако се намери алерголог и тестуване с направление, колко ще струва това на НЗОК?
Още от категорията
/
На вниманието на шофьорите! Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни винетки
11:16
Експерт: Сретен Йосич остава риск за България, след като сръбският съд го остави почти до края на присъдата му
11.12
Кап. Иванов: Не можем да ремонтираме "Кайрос" заради санкциите, можем само да съдействаме безопасно да напусне нашия регион
11.12
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.