Зимните условия и заледените улици повишават риска от падания, особено при възрастните хора и при тези с нарушения в равновесието. Това коментира д-р Георги Савов – отоневролог с над 20 години опит.Отоневрологията е специалност на границата между неврологията и УНГ медицината и се занимава със заболяванията на вестибуларната система – сложен механизъм, който обединява мозъка, зрението, вътрешното ухо и сетивността на крайниците.Според лекаря рискът от падания при възрастните хора е висок и се дължи на комбинация от вътрешни и външни фактори. С напредването на възрастта намаляват мускулната сила, подвижността на ставите и стабилността на походката, а външни условия като неравни тротоари и поледици допълнително усложняват ситуацията.Д-р Савов подчерта, че здравите възрастни хора без изразени проблеми с равновесието е важно да бъдат физически активни – с упражнения за мускулния тонус, особено в областта на врата и кръста. При хората с диагностицирани вестибуларни нарушения обаче подходът е различен. "Там са необходими специфични упражнения – част от вестибуларната рехабилитация, които включват контролирани движения на главата, погледа и баланса“, посочи пред NOVA NEWS отоневрологът.Студеното време и сезонните инфекции също оказват негативно влияние. По думите на специалиста ниските температури, по-краткият ден и честите вирусни заболявания могат да влошат състоянието на вестибуларната система и да засилят замаяността.