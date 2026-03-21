Лекар с детайли за смъртта на младата жена, починала след поставяне на филър
Екипът му изготвя експертизата за смъртта на жената, от която ще стане ясно какво точно е довело до фаталния край. На базата на това прокуратурата ще трябва да реши дали да повдигне обвинение срещу хирурга, извършил манипулацията.
В петък от Съдебна медицина поясниха, че не могат да се ангажират с дата, на която ще бъде готова експертизата, защото може да се наложат допълнителни изследвания. Лекарят, извършил манипулацията, може да практикува, докато срещу него няма повдигнати обвинения.
Жената е постъпила в Александровска болница в много тежко състояние, каза доцент Александър Александров. Тя е била дехидратирана и не е можела да се храни.
"Направени са страшно много консултации, преразглеждане на стратегиите, терапевтични стратегии, изследвания и така нататък. Въпреки всичко обаче се развива сепсис. Разпространява се тази инфекция, която е започнала от гърдите, в цялото тяло, което води до бъбречна, дихателна и сърдечна недостатъчност“, обясни доц. Александров.
Доцент Александров пояснява, че оздравяването на всяка една част от човешкото тяло протича по различен начин и е задължително тези процедури да се извършват от професионалисти с практически опит. Вторият проблем е, че няма контрол върху използваните вещества.
Изяснява се какъв е продуктът, поставен на починалата жена
На въпрос може ли хиалуронът да убие, той отговори: "Напоследък се наблюдава инжектиране вместо хиалурон на други течности, които се предлагат като хиалурон – обемоуголемяващи, включително в по-евтините процедури, както и течен парафин“.
Назначената съдебномедицинска експертиза е сложна и е едно от основните доказателства за повдигане на обвинение.
"Убеден съм, че при съдебномедицинската аутопсия са взети необходимите материали, включително и от тези зони, за да се пуснат и токсико-химични изследвания, с цел да се направи опит да се определи какво е веществото, което е инжектирано“, допълни медикът.
Съветът на доцент Александров е да не забравяме, че тялото ни не е еднакво и пълен синхрон не може да има.
Още по темата
