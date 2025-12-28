Лекари се борят за живота на 16-годишното момче след тежка катастрофа
ФОКУС припомня, че вчера от ОДМВР-Сливен съобщиха за фатална катастрофа, при която загива шофьорът- 17 годишно момче. По неясни причини на прав пътен участък губи управление и автомобилът пропада в крайпътно дере.
Автомобилът е бил управляван от 17-годишно момче, ученик в езиковата гимназия в Сливен, предава NOVA.
Прокуратурата разследва инцидента. Според свидетелски показания в момента на катастрофата е имало мъгла и заледени участъци от пътя. Автомобилът, който е бил управляван от неправоспособния ученик, не е собственост нито на неговото семейство, нито на семейството на другото 16-годишно момче.
