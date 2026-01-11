Лекари се борят за живота на 200-килограмов пациент в много тежко състояние
В лечебното заведение мъжът е приет през пироговската противошокова зала.
Освен, че е с тегло над 200 килограма, пациентът има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.
Дежурните медици успяват да осигурят легло, което да издържи тежестта. Стандартно леглата за по-тежки пациенти в лечебни заведения понасят до 150 кг натоварване. Пациентът е настанен с помощта на няколко служители на МВР и санитари и лекари от няколко отделения.
Състоянието му налага екипи от няколко структури да обединят усилия, за да постигнат комплексно овладяване на състоянието и стабилизиране на пациента.
Специалистите споделят, че в световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.
