Лекари съветват да приемаме като добавка "слънчевия витамин", но по-добре да си го набавяме с храната
©
Витамин D влияе върху костната плътност, имунната система, мускулната сила и дори баланса на настроението. Затова не е случайно, че когато нивата му паднат, човек се чувства уморен, раздразнителен и по-податлив на инфекции. Недостигът може да доведе до чупливи кости, отслабен имунитет, проблеми със съня и по-трудно възстановяване след боледуване.
Ако слънцето ни отказва присъствие, има други източници, които си заслужава да вкараме в менюто. Най-богати на витамин D са мазните риби като сьомга, херинга и скумрия, яйцата, черният дроб и обогатените млечни продукти. Проблемът е, че храната осигурява само малка част от необходимото количество. Ето защо през зимните месеци лекарите често препоръчват прием на витамин D под формата на добавка.
Според лекарите оптималният прием зависи от индивидуалните нива в кръвта. Затова е разумно човек да направи изследване и да се консултира с личния си лекар или ендокринолог, преди да започне добавяне. Правилната доза не само повишава имунитета, но помага и за по-стабилно настроение през сезона, в който светлината е лукс.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Пациентски организации: Обмисля се ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им
09:56
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.