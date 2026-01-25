Лекарите продължават да се борят за живота на децата, пострадали при пожара в София
"Продължават диагностични и терапевтични активни мероприятия, които допълнително да стабилизират тяхното състояние", коментира още лекарят. Към момента има място за оптимизъм, посочи още той.
Възрастната жена и мъжът, които също пострадаха в пламъците са настанени в клиника по спешна токсикология към ВМА. Продължават консултациите с всички необходими специалисти.
