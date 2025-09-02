Лекарите специалисти са намалели с 8% през 2024 година

© През 2024 г. в пациентските листи на общопрактикуващите лекари са регистрирани средномесечно 5 755,4 хил. души с непрекъснати здравноосигурителни права. През 2023 г. броят на регистрирани здравноосигурени лица е бил 5 742,0 хил. и се отчита общо увеличение на 12,8 хил. лица или 1%. Това става ясно от годишния отчет на НЗОК за дейността през 2024 г., който предстои да бъде гласуван в парламента.



Увеличението на здравноосигурените във възрастова група на и над 65-годишна възраст е с 15,6 хил. души или с 1,1%, а във възрастова група от 18- до 65-годишна възраст – с 5,7 хил. лица или с 0,2%. Във възрастова група до 18 години се отчита намаление на здравноосигурените с 8,4 хил. лица или с 0,7%. Задълбочава се тенденцията на застаряване на здравноосигурените лица – делът на и над 65 години нараства на 25,7% през 2024 г. от 25,5% през 2023 г.



Общо увеличение спрямо 2023 г. има на профилактичната и диспансерна дейност,



става ясно още от отчета. Общо 9 784,6 хил. профилактични и диспансерни прегледи и имунизации са били отчетени през годината, което е с 380,1 хил. бр. дейности или с 4% повече спрямо 2024 г. Най-голямо увеличение се отчита при диспансерните прегледи – със 203 хил. бр. прегледи или с 4,5%. През 2024 г. годишните профилактични прегледи на здравноосигурените над 18 години са със 154,1 хил. бр. прегледи или с 6,3% повече, като през годината са обхванати 56,5% от здравноосигурените лица над 18 г., спрямо 53,4% през 2023 г.



Заплатената обща стойност на дейността от пакета на изпълнителите на ПИМП е в размер на 558 248,8 хил. лв., която спрямо заплатената през 2023 г. дейност за периода м.12.2022 г. – м.11.2023 г. се отчита увеличение с 180 843 хил. лв. или с 47,9%. Ръстът в стойността се дължи основно на договореното в НРД увеличение от 1 септември 2023 г. и от 1 януари 2024 г. на цените на дейностите в ПИМП средно с 44,1%. Най-голям ръст в стойността се отчита при плащанията за капитационно плащане – увеличение със 76 746,6 хил. лв. или с 43,9%, при общо увеличение на регистрираните при общопрактикуващите лекари лица с 12,8 хил. или с 0,2%; дейностите по диспансерно наблюдение – увеличение с 49 240,4 хил. лв. или с 51,4%, при увеличение на диспансерните прегледи с 203 хил. броя или с 4,5%; годишните профилактични прегледи за лица над 18 г. – увеличение със 32 646,4 хил. лв. или с 50,7%, при увеличение на прегледите със 154,1 хил. бр. или с 6,3%; дейност по програма "Детско здравеопазване" – увеличение с 21 022,6 хил. лв. или с 52%, при общо увеличение на дейността със 17,1 хил. бр. или с 0,7%.



През 2024 г. средно на 878 изпълнители на ПИМП са заплатени 8 990 хил. лв. (или 853 лв. средномесечно на изпълнител) по реда на Методика за финансиране осигуряване на медицински персонал в лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината. През 2023 г. това заплащане е в размер на 2 212,5 хил. лв. (за периода на дейност м. септември – м. ноември 2023 г., след влизане в сила на НРД 2023 г.– 2025 г.) Заплащането за неблагоприятни условия на работа за периода на дейност декември 2022 г. – август 2023 г. възлиза на 3 594 хил. лв. или общо през 2023 г. са заплатени 5 806,5 хил. лв. Средномесечният разход за първична извънболнична медицинска помощ за 2024 г. формиран на годишна база по месеци на извършване на дейността е 46 689 хил. лв.



През 2024 г. средномесечно са отчели дейност 3 315 практики с 3 765 общопрактикуващи лекари (ОПЛ), а през 2023 г. 3 340 практики, като 3 814 ОПЛ са тези, които са отчитали дейност през годината, предаде Zdrave.net. Спрямо 2023 г., броят лекари за 2024 г. е с 49 по-малко.



Средномесечният доход на един общопрактикуващ лекар, формиран на годишна база по месеци на извършване на дейността през 2024 г. е 12 401 лв., а през 2023 г. е 9 796 лв., като най-висок е в РЗОК Разград – 19 286 лв , РЗОК Кърджали – 18 980 лв., и в РЗОК Търговище – 17 975лв, а най-нисък е в РЗОК Плевен – 9 474 лв., РЗОК Стара Загора – 10 458 лв. и РЗОК Кюстендил – 10 706 лв. Основно влияние върху дохода на ОПЛ оказват броя и възрастовата структура на записаните пациенти, осигуреността с изпълнители на ПИМП, заплащаните средства за неблагоприятни условия на труд, брой диспансеризирани лица.



Средномесечният брой лица с непрекъснати здравноосигурителни права, обслужвани от един ОПЛ през 2023 г. е 1 506, като през отчетния период на 2024 г. техният брой се увеличава на 1 529. Най - висок е в РЗОК Кърджали – 2 445, РЗОК Разград – 2 107 и РЗОК Русе – 1 988, а най-нисък този показател е в РЗОК Плевен – 1 112, РЗОК Видин – 1 237 и РЗОК Добрич – 1 264.



Заплатените средства през 2024 г. за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения работен график на практиката на лекарите възлизат на 18 355,6 хил. лв. и съставляват 3,28% от изразходваните средства за ПИМП. Средномесечният разход за този вид дейност е нараснал от 960,9 хил. лв. през 2023 г. на 1 529.6 хил. лв. през 2024 г. Заплащането се извършва на капитационен принцип за лица от пациентската листа на изпълнителя на ПИМП, който осигурява достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график.



Средномесечният доход на ОПЛ по програма "Детско здравеопазване" през 2023 г. от 874 лв., се е покачил през 2024 г. на 1 287 лв. Годишният брой профилактични прегледи от 0 до 1-годишна възраст през 2024 г. е 459,6 хил. прегледи, а за 2023 г. е 467,4 хил. броя прегледи. Най-голям брой прегледи от 0 до 1 - годишна възраст отчитат РЗОК София град – 107,9 хил. бр. РЗОК Пловдив– 55,8 хил. бр. и РЗОК Варна – 31,5 хил. броя прегледи, а най-малко прегледи за извършената дейност през 2023 г. отчитат в РЗОК Габрово – 147 броя прегледи, РЗОК Видин – 204 броя прегледи и РЗОК Смолян – 379 броя прегледи. През отчетния период за профилактични прегледи от 0 до 1-годишна възраст са заплатени 14 025,8 хил. лв. или 23% от средствата по програма "Детско здравеопазване“. Като дейност по програма "Детско здравеопазване“ за задължителни имунизации и реимунизации през 2024 г. са заплатени 10 791,6 хил. лв. за 703,9 хиляди поставени имунизации.



За неблагоприятни условия на работа са през 2024 г. заплатени общо 8 989,9 хил. лв. или 1,6% от разходваните средства за ПИМП. Средномесечният брой практики са 706, при регистрирани 878 такива за цялата страна, съгласно "Списък с населени места с регистрирани в ИАМН/РЗИ адрес/и с неблагоприятни условия на работа на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ и възнаграждение за работа в тях. Средномесечният доход на практика за този вид дейност е 1 151 лв., като най - висок е в РЗОК Габрово – 3 073 лв., РЗОК Шумен – 1 788 лв. и РЗОК Русе – 1 785, а най-нисък в РЗОК София област – 426 лв., РЗОК Плевен – 637 лв. и РЗОК Кюстендил – 669 лв. В РЗОК София град няма заплащане за неблагоприятни условия на работа.



По отношение на специализираната извънболнична помощ (СИМП) от Касата отчитат, че по направления на дейността са отчетени общо 9 24 698,4 хил. специализирани прегледи (първични и вторични) по повод остри състояния, което е с 948,1 хил. прегледа или с 4,% повече от 2023 г.; 10 606,3 хил. физиотерапевтични дейности (прегледи и процедури), което е с 583,9 хил. дейности или с 5,8% повече от 2023 г.; 568,9 хил. специализирани прегледи по повод диспансерно наблюдение, което е с 1,3 хил. прегледа или с 0,2% по-малко от 2023 г. и 753,8 хил. високо-специализирани дейности (ВСД), което е с 25,1 хил. или с 3,2% по – малко от 2023 г.



През 2024 г. средномесечно по договори с НЗОК отчитат дейност 9 732 специалисти, което спрямо 2023 г. представлява намаление с 801 специалиста или с 8%. Осигуреността на здравноосигурените лица обаче се увеличава и през 2024 г. представлява 16,5 специалисти на 10 000 души или с 1,75% повече в сравнение с 2023 г. През 2024 г. най-много специалисти на 10 000 души има в РЗОК Плевен – 23,5, РЗОК София град – 20,2 и РЗОК Габрово – 19,5. Най-малко са в РЗОК Кърджали – 10,4 специалисти на 10 000 и РЗОК Разград – 10,2.



Средномесечната стойност на извършената от един специалист дейност, заплащана от РЗОК през 2024 г. възлиза на 5 042 лв., като спрямо 2023 г. се отчита увеличение с 1 153 лв. или с 29,63%. Най-висока средномесечна стойност на извършената от един специалист дейност през 2024 г. е отчетена в РЗОК Благоевград – 7 325 лв., РЗОК Разград – 6 660 лв. и РЗОК Кърджали – 6 389 лв., а най-ниска - в РЗОК София град – 3 697 лв., РЗОК Плевен – 4 418 лв. и РЗОК Пловдив – 4 795лв.



Извършеният през 2024 г. средномесечен брой на първичните и вторичните прегледи при специалист (прегледи с изключение на тези за КДН, ЛКК, физиотерапевтични курсове) е общо 1 085,0 хил. прегледа, с 6,9 хил. бр. или с 1% повече от 2023 г. През 2024 г.



най-много прегледи са извършени в специалностите "Кардиология“ (увеличение с 36,8% на броя прегледи); "Педиатрия“ (увеличение с 1,7%) и "Очни болести“ (увеличение с 4,3%)



През 2024 г. най-много прегледи са извършени средно от специалистите по "Педиатрия“ – средномесечно 184,6 прегледа от един педиатър, спрямо 180,3 прегледа през 2023 г., "Ендокринология и болести на обмяната“ – 182,7 прегледа от един ендокринолог на месец, спрямо 176,7 прегледа през 2023 г., "Кардиология“ 163,8 прегледа на месец от един специалист, спрямо 126,3 прегледа през 2023 г.; "Детска нефрология и хемодиализа“ - 155,0 прегледа спрямо 158,5 прегледа през 2023 г., "Очни болести“ - 152,9 прегледа от един специалист, спрямо 150,6 прегледа през 2023 г.



НЗОК е заплатила през 2024 г. 260 683,1 хил. лв. за МДД за 31 243,5 хил. броя изследвания, извършени в периода декември 2023 г. – ноември 2024 г. Спрямо извършените плащания за МДД през предходната бюджетна година, през 2024 г. се отчита ръст с 100 530,6 хил. лв. или с 53,5%, като с тези средства са заплатени 1 266,2 хил. броя изследвания повече от предходната година.



Плащанията на НЗОК за изследванията извършени в клинична лаборатория заемат най-голям дял – 50,9% в структурата на плащанията за медико-диагностична дейност, следвани от образната диагностика – 39,7% и 4,2% за обща и клинична патология.



Заплатените средства за ВСМДИ са 136 072,8 хил. лв., което e 43% от плащанията за медико-диагностична дейност. Разходът за ВСМДИ се концентрира в големите градове, където се намират лечебните заведения с високо-технологични апаратури и оборудвания и концентрация на населението е висока.



Средномесечният брой медико-диагностични дейности на 100 здравноосигурени през 2024 г. е нараснал на 45,24 бр., спрямо отчетния период на 2023 г. (43,37 бр.). Най-голям брой дейности са извършени в РЗОК Бургас – 65,92., РЗОК София град – 57,59., РЗОК Пловдив – 53,31, а най-малък в РЗОК София област – 17,59, РЗОК Пазарджик – 22,17 и РЗОК Сливен – 26,72.