Лекарство за кръвно поскъпна неочаквано, но не еврозоната е причината
©
"Резултатът - големите вериги аптеки получават по-ниски доставни цени за сметка на малките търговци, но имат по-голяма надценка", добавят те.
Повод за напомнянето им е сигнал на гражданин, които споделя, че лекарство за регулация на кръвно налягане е поскъпнало необяснимо. Ситуацията се развива в Русе. Причината видимо не е във влизането ни в ерозната, тъй като цената на лекарството от 2 евро и 15 цента е скочила на 6 евро.
Още от категорията
/
Българският мед изчезва
10:27
Пикът на грипа наближава
09:28
Пилот: Най-опасното, което може да се случи при турбуленция, е да бъде ударен пътник, ако не е със закопчан колан
09:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.