Благомир Коцев, защото не може да има производство срещу неизвестен депутат, както твърдеше прокуратурата и СГС месеци наред приемаше, че това е напълно допустимо. Това заяви депутатът от "Продължаваме Проманяната- Демократична България" Лена Бориславова след като стана ясно, че СГС е прекратил производството срещу арестувания варненски кмет Благомир Коцев и го препрати към Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд.
"По-големият проблем обаче е, че с прекратяването СГС преклодира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение на Коцев "задържане под стража", каза още тя.
Бориславова обясни, че преди две седмици адвокатът му е подал искане да бъде преразгледана мярката на Коцев, защото делото вече се намира в съдебна фаза и няма как той да пречи на събирането на доказателства или да влияе на свидетели, което беше оправданието до момента.
"След като прокуратурата реши, че казуса на Коцев е достатъчно изяснен и няма да събира повече доказателства и вкара делото в съда,вече няма основание Благо да бъде в ареста. С прекратяване на производство пред СГС и изпращането му за решение от ВКС кой да бъде компетентният съд – а това е Варна и се знае от самото начало на делото, се отлага искането за разглеждане на освобождаването на Коцев", каза депутатът от ПП-ДБ и допълни:
"В момента юридически няма компетентен съд, който да разгледа подаденото преди две седмици заявление Благо да бъде освободен, тъй като няма причини да бъде държан в ареста. Това направи СГС днес", каза още тя.
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
