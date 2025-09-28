Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лена Бориславова каза защо не присъства на Общото събрание на ПП
Автор: Лора Димитрова 10:03Коментари (0)105
©
Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП. Това съобщи Лена Бориславова от ПП-ДБ във Facebook.

"Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.

Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да “седнем на кухненската маса" и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока…

Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.

Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна", написа още тя.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Владо Николов: Добрата игра ни дава самочувствие, че можем да си ...
09:04 / 28.09.2025
Докъде стигна въвеждането на 4-дневна работна седмица в България?...
09:04 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
09:04 / 28.09.2025
Големи промени до часове по "Тракия" и "Хемус"
09:04 / 28.09.2025
Не забравяйте чадъра днес, идва дъжд
09:03 / 28.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:46 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: