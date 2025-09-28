Лена Бориславова каза защо не присъства на Общото събрание на ПП

© Последните дни прекарах на обучение редом с вдъхновяващи политици от цяла Европа - част от семейството на АЛДЕ. Затова и не успях да присъствам на общото събрание на ПП. Това съобщи Лена Бориславова от ПП-ДБ във Facebook.



"Заедно с колегите и съветниците от АЛДЕ обсъдихме предизвикателствата и трудностите пред либералната демокрация в съвременния променящ се свят. Шокирах много с разказ за случващото се конкретно в България и политическата репресия на опозицията.



Урокът, че нашата отговорност като политически представители е не само да гледаме голямата картина и големите цели като върховенство на правото, свободата на личността и словото и пр., но да умеем и да “седнем на кухненската маса" и да дадем решения и покажем разбиране и за всекидневните проблеми на своите избиратели: за сметката в магазина, за цената на ново жилище, за сигурността на улицата пред блока…



Задачата да станем по-достъпни, по-практични и по-добри комуникатори с нашите поддръжници в името на това, в което вярваме.



Мисията, че друг няма кой да се пребори за нашите идеи и надежди за промяна", написа още тя.