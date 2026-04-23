"Нашата основна цел през този служебен мандат беше ясна – да затвърдим доверието към България и да я позиционираме трайно като сигурна дестинация с целогодишен туристически продукт“, това заяви служебният министър на туризма Ирена Георгиева на работна среща с представители на дипломатическия корпус и медии, информира Burgas24.bg.

Летният сезон

При летен сезон 2026 се очаква умерен устойчив ръст на туристите от ключови пазари като Великобритания, Германия, Полша и Чехия, както и засилен интерес към семейните ваканции и пакетните пътувания.

"Виждаме ясно възстановяващо се доверие. Това е резултат от по-добрата свързаност на дестинацията, модернизираната инфраструктура и активната работа с международни партньори“, посочи министърът. Тя подчерта и ролята на дипломатическия диалог в работата в подкрепа развитието на сектора, който е реална платформа за сътрудничество, нови инициативи и разширяване на туристическия обмен.

Зимният сезон

Той се характеризира със стабилен интерес от международните пазари. България затвърждава позициите си като конкурентна и достъпна дестинация в Европа. За периода 2019 г. до февруари 2026 г. имаме ръст на нощувките общо 28,5% и общо 27% ръст на входящия туризъм.

"Този резултат не е случаен – той е отражение на последователна работа, насочена към устойчивост, изграждане на партньорства и силно международно присъствие“, коментира Георгиева.

Съществен принос за положителните резултати имат стратегическото сътрудничество с водещи международни компании като TUI Group, Jet2 и Wizz Air, както и активната маркетингова политика на министерството.

В своето изказване служебният министър на туризма Ирена Георгиева акцентира и върху засиленото международно присъствие на страната. Министерството на туризма има над 20 участия в туристически изложения, предвидени през 2026 г., както и предстоящо домакинство на България на престижното международно спортно събитие Giro d’Italia Grande Partenza през май тази година. "Това събитие е възможност да покажем България пред милиони зрители по света – с нейната природа, култура и уникални преживявания“, заяви служебният министър на туризма.