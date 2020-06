Летният театър отваря врати! Вижте каква е програмата до 17 юли

© Летен театър



С днешна дата е разрешено театрите да работят с до 50 % от капацитета си, но се очаква следващо разхлабване на мерките след 15 юни. Община Бургас ще адаптира пълняемостта, респективно броя на продадените билети за всяко отделно събитие, спрямо актуалните разпоредби на здравното министерство.



Сега можете да се запознаете с програмата на Летния за юни и част от юли. Има много запитвания и дори запазени дати за културни изяви през август и септември, но те ще бъдат обявени на по-късен етап, когато организаторите им ги потвърдят на 100 %.



19.06.2020 г. - Смях в залата



Театрална постановка с участието на Асен Блатечки, Калин Врачански, Яна Маринова, Невена Бозукова - Неве, Милена Маркова - Маца, Алексей Кожухаров, Стефан Иванов, Добриела Попова, Васил Банов.



Билетен център "Часовника" с работно време: понеделник-петък от 10:00 ч. до 18:00 ч., а за всички желаещи билети има.

Тел. 0898 420 537

Начало: 20:30 часа



Тел. 0898 420 537



Начало: 20:30 часа



22.06.2020 г. - Жена ми се казва Борис



Участват: Любо Нейков, Станимир Гъмов , Стефан Рядков, Петьо Петков-Шайбата, Диана Любенова, Ернестина Шинова, Жанина Дончева.



Начало: 20:30 часа



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тел. 0894/898-098



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър.



Начало: 20:30 часа



23.06.2020 г. - "МАРИУС 50" - сборен моноспектакъл



Начало: 20:00 часа



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тел. 0894/898-098



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър.



Начало: 20:00 часа



25.06.2020 г. - "КОГАТО ИНДИЙЦИТЕ НИ КУПЯТ"



Участват: Михаил Билалов, Николай Урумов, Татяна Цветкова, Ралица Константинова, Красимир Ненков



Билетен център "Часовника" с работно време: понеделник-петък от 10:00 ч. до 18:00 ч., телефон: 0898 420 537

Начало: 20:30 часа







В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 20:30 часа



26.06.2020г. - "Лъжи ме, Обичам те"



Участват: Герасим Георгиев - ГЕРО, Стефания Колева, Светлана Бонин, София Бобчева, Димитър Живков, Христо Бонин



БИЛЕТИ на касата на ДТ "Адриана Будевска"



и на https://bit.ly/burgas26_06



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 21:00 часа



29.06.2020 г. - Аз, досадникът



Участват: Александър Кадиев, Мариан Бачев, Асен Лозанов, Цветомир Ангелов, Цветана Радушева, Тихомир Благоев, Димитрина Гинева, Филип Янев



Начало: 20:00 часа



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тел.0894/898-098



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 20:00 часа



01.07.2020 г. - "Баща ми се казва Мария"



Участват: Станимир Гъмов, Румен Угрински, Стефан Рядков, Петьо Петков - Шайбата, Жанина Стоилова и Невена Бозукова.



Начало: 20:30 часа



ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тел.0894/898-098



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 20:30 часа



04.07.2020 г. - Broken Silence Black Death Metal Fest 2020



С участието на ANCIENT (Black Metal, Норвегия), NOKTURNAL MORTUM (Pagan Folk Black Metal, Украйна), ACHERONTAS (Black Metal, Гърция), KAWIR (Black Metal, Гърция), SCAPEGOAT (Death Metal, България), DAY OF EXECUTION (Death Metal, България), PAST REDEMPTION (Death Metal, България), THE REVENGE PROJECT (Death Metal, България), BOLG (Black Metal, България).



Билетите за фестивала са в продажба в системата на Besttickets и партньорската мрежа: Офис на Besttickets (ул. Шандор Петьофи 28, София), каса Летен театър (Бургас), магазин Саундгардън (Бургас), Office 1 Superstore, бензиностанции OMV, Билетен център на НДК (София), билетна каса на Арена "Армеец" (София), Orange Tickets, Usit Colours и др.

Начало: 15:00 часа



Начало: 15:00 часа



07.07.2020 г. - Бал с маски / Un Ballo in maschera



ОБЩИНА БУРГАС И ДЪРЖАВНА ОПЕРА - БУРГАС представят



Официално откриване на



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ"ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2020



Диригент - Иван КОЖУХАРОВ



Режисьор - Александър ТЕКЕЛИЕВ



Диригент на хора - Невена МИХАЙЛОВА



Пластика - Гриша Роглев



Сценография - Димо Костадинов



Художник на костюмите - Лили Костадинова



Солисти:



Рикардо - Валерий Георгиев - гост



Амелия - Йоана Железчева



Ренато - Марян Йованоски



Оскар - Мария Цветкова-Маджарова



Улрика - Даниела Дякова



Самуел - Делян Славов



Том - Диман Панчев



Силвано - Бранимир Недков



Главен съдия - Милен Динолов



Оркестър, хор и балет на Държавна опера - Бургас



Билети на каса на Държавна опера - Бургас

Начало: 21:00 часа



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 21:00 часа



08.07.2020 г. - Концерт на група СкандаУ в Бургас



Билетите за Концерта ще бъдат пуснати в продажба от 8.06.2020 г. в Билетен център "Часовника"! Работно време: понеделник-петък от 10:00 ч. до 18:00 ч. и онлайн на ticketportal.bg

Инф. телефон: 0898 420 537

Начало: 20:30 часа



Инф. телефон: 0898 420 537



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 20:30 часа



11.07.2020 г. - Концерт - спектакъл " Заедно 2020"



ПФА "СТРАНДЖА" Бургас и ПФА " ТРАКИЯ" Пловдив ви канят на концерт - спектакъл " Заедно 2020".



Билети: каса "Часовника"



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



0894/898098



Начало: 20:00 часа



12.07.2020 г. - Горката Франция



Билети в мрежата на Евентим:



https://www.eventim.bg/bg/bileti/gorkata-franci-burgas-leten-teatr-552370/event.html



инфо: 0889199878



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало : 21:00 часа



13.07.2020 г. - Камен Донев с Лекция № 1 за народното творчество



Билетен център Часовника с Работно време: понеделник-петък от 10:00 ч. до 18:00 ч.



Инф. телефон: 0898 420 537



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 20:30 часа



15.07.2020 г. - Трубадур / Il Trovatore



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2020



Диригент - Иван КОЖУХАРОВ



Режисура, сценография и костюми - Иван САВОВ



Диригент на хора - Невена МИХАЙЛОВА



Пластика - Галина КАЛЧЕВА



Концертмайстор - Ваня ЗЛАТЕВА



Пом.-режисьори - Лина ПЕЕВА, Петър ТИХОЛОВ



Солисти:



Манрико - КАМЕН ЧАНЕВ - гост



Леонора - Мария ЦВЕТКОВА-МАДЖАРОВА (дебют)



Граф Ди Луна - Александър КРУНЕВ



Азучена - Даниела ДЯКОВА



Ферандо - Диман ПАНЧЕВ



Инес - Лина ПЕЕВА



Руиц - Любомир ТОДОРОВ



Стар циганин - Николай НИКОЛОВ



Вестител - Вълю ТОТЕВ



Оркестър, хор и балет на Държавна опера - Бургас



Билети на каса на Държавна опера - Бургас

Начало: 21:00 часа



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 21:00 часа



19.07.2020 г. - Нашата голяма френска сватба



с участието на: Герасим Георгиев-Геро, Светлана Бонин,



Евгени Будинов, Рада Кайрякова, Христо Бонин



БИЛЕТИ на касата на ДТ"Адриана Будевска" и : https://bit.ly/burgas19_07

Начало: 21:00 часа



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 21:00 часа



28.07.2020г. - Прилепът / Die Fledermaus



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ" 2020



Диригент - ЦАНИСЛАВ ПЕТКОВ



Постановка - ХАНС НЮЕНХЮИС



Режисьор - ДАРИНА ГЛАВАНАКОВА-БАКЪРДЖИЕВА



Диригент на хора - НЕВЕНА МИХАЙЛОВА



Сценография и костюми - МАДИС НЮРМС



Танци - НЕДКО ГЕОРГИЕВ



Концертмайстор - ЙОРДАН КОВАЧЕВ



Действащи лица и изпълнители:



Габриел фон Айзенщайн - МАРЧО АПОСТОЛОВ - гост



Розалинда - ЕДЕЛИНА КЪНЕВА - гост



Адела - Мария ЦВЕТКОВА-МАДЖАРОВА



Ида - Лина ПЕЕВА



Алфред - Яни НИКОЛОВ



Доктор Фалке - Йордан ХРИСТОЗОВ



Доктор Блинд - Мирослав ДИМИТРОВ



Франк - Костадин МЕЧКОВ



Княз Орловски - Шмилена СУЛТАНОВА



Фрош - Петър ТИХОЛОВ



Оркестър, хор и балет на Държавна опера - Бургас



Билети на каса на Държавна опера - Бургас

Начало: 21:00 часа



В деня на събитието, от 18:00 часа на каса Летен театър



Начало: 21:00 часа.