Най-токсичните и дразнещи неща в приходната част са махнати, но разходите са същите. Това показва, че управляващата коалиция, която може да наречем клептокрация, се подготвя да излиза в опозиция и да сдава властта. Това каза финансистът Левон Хампарцумян."Говорим за пирамида от неефективни разходи на публичен ресурс, които служат, за да се подхванва механизма на лоялност. Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат, те нямат особена харизма сред населението. Колко хубаво би било да има една опозиция с контрол върху службите и съдебна система. А някой ще трябва да вади кестените от огъня. Вторият бюджет е точно толкова несъвършен колкото първия, ако не и повече. Но ако не го приемат, ще има удължителен закон. Трябва да се събере рационална и политическа сила, за да се създаде един по-добър бюджет. Може би трябва да се мине през избори, за да се легитимират хора с дълъг управленски хоризонт. Сегашният кабинет няма да изкара пълен мандат", смята финансистът.По думите му са нужни системни усилия за подобряване на квалификацията и образованието на работната ръка. "Би било добра новина да се намалят разходите в бюджета. Когато се опиташ да дигитализираш аналогова система, без да я адаптираш, се удряш в стената. Схемата човек-компютър-неефективен човек-компютър разкъсва процеса на малки неефективни парчета. Незаета бройка в администрацията означава, че я има налична, но средствата се използват за бонуси за лоялни служители", обясни пред NOVA експертът.Според него в Европа е необходима реиндустриализация, по-разумно управление на ресурсите и повишаване на квалификацията на служителите. "Трябва да имаме високообразована и мотивирана работна ръка. Така ще бъдем конкурентни на най-добрите в света. Съдейки по автомобилния парк на по-състоятелните у нас, стремим се да се изравним. Българите никога не са били толкова богати, въпросът е колко устойчив е растежът в икономиката", коментира Хампарцумян.