Левът вече почти изчезна
© Plovdiv24.bg
От централната банка посочват, че към тази дата процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.
От БНБ припомнят, че от 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в България.
Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия - разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.) към 27 февруари са на обща стойност над 7,5 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението, информират още от БНБ, пише businessnovinite.bg.
Още по темата
/
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
23.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Още от категорията
/
БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бойко Борисов: Иранските атаки по страните от региона трябва неза...
21:50 / 28.02.2026
Българи в Близкия Изток: Не можем да излезем
20:21 / 28.02.2026
РВД: Нито един от американските самолети не е излетял от летище "...
20:20 / 28.02.2026
Българско семейство е било в самолет, докато ракетите са летели в...
17:42 / 28.02.2026
Андрей Гюров: България не е страна в конфликта и не участва във в...
16:34 / 28.02.2026
Правителството с обяснение за поканените и непоканените на Съвета...
16:05 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.