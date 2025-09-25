ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лидерът на ГЕРБ с критика към правителството: Ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът
Защото, ако аз бях премиер, сега щеше да има трима министри в Плевен и вече да е свършен проблемът.“
Попитан от журналисти дали това е критика към министрите на БСП, Борисов отговори, че е критика първо към премиера Росен Желязков, защото са негови подчинени.
"Да отива в Плевен, министрите до него, ВиК Холдинга до него, областният до него, да ги остави там 10 – 15 дни, аварийни ремонти. Ако трябва нещо да мине през парламента, да дойде да го внесе. Няма партия, която ще гласува против, и да отиваме в други области, където проблемът назрява“, коментира лидерът на ГЕРБ, цитиран от economic.bg.
Борисов не отговори дали ще поиска оставките на Иванов и Генов, но заяви, че е споделил критиките си с премиера и допълни:
Като свършат в Щатите, ще видим.“
Припомняме, че с водната криза в страната трябва да се бори т.нар. Национален борд по водите, които бе създаден от парламента. Председател в него е вицепремиера Атанас Зафиров (БСП), а членове са министрите Иванов, Генов и други. От последните няколко заседания на борда обаче не се виждат конкретни действия за решение на проблема.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 82
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ЕЦБ към гражданите: Наличието на пари в брой е необходимост във в...
17:39 / 25.09.2025
Калин Стоянов: За "моркови и тояги" говори Радев, който умело се ...
17:19 / 25.09.2025
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
17:14 / 25.09.2025
НИМХ предупреди Бургас
16:44 / 25.09.2025
Имате точно 14 работни дни, ако сте забравили и отговаряте на изи...
16:45 / 25.09.2025
Важно за шофьорите!
16:17 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
17:31 / 24.09.2025
Започва втората фаза на Индустриален и логистичен парк Бургас
16:34 / 24.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета