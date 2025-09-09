ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лидерът на СДС на 9 септември: Еврото е връщането на България в лоното на Европа
По думите му този път не се харесва на някои от политическите формации. "Така че безпътица няма, по-скоро има нехаресване на част от обществото от пътя, който е избран от демократичната общност и от мнозинството на българските граждани", очерта политикът, а повод за коментара му е годишнината от Деветосептемврийския преврат.
Според него датата означава разделение. "Беше избита българската интелигенция, български военни, бяха конфискувани имотите на десетки, на стотици хиляди. Влязохме в един период от години, който попречи на България да бъде на мястото, където й се полага, именно в Европа, заедно с Източния блок бяхме в ония социалистически лагер, за който не искаме да се спомняме. Но така или иначе това е дата, която трябва да ни напомня, че това нещо вече никога не трябва да се случва".
Христов коментира, че половината от българските граждани все още се колебаят по отношение на еврото, а това е "завършекът на един етап по развитието на България и връщането на България в лоното на Европа и при нашите партньори, които винаги са били част от културата на Европа".
"Виждаме и сега опити за дестабилизиране на правителството, като започнем от вдигнатия юмрук и протестите", напомни политикът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1244
|предишна страница [ 1/208 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
15:55 / 09.09.2025
Медици в детски градини и училища вече с достъп до електронни здр...
16:08 / 09.09.2025
Съдиите обещават безпристрастност по казуса с бития полицейски ше...
16:00 / 09.09.2025
Meteo Balkans: Това няма да се случи
15:55 / 09.09.2025
До 2037 година мъжете и жените ще се пенсионират на една и съща в...
17:33 / 09.09.2025
Първи кадри от тежката катастрофа с жертва на пътя София-Варна
14:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Имате 14 дни да обжалвате глоба от ТОЛ камерите - ето при какви условия
15:49 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета