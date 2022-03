Lidl раздава 150 ваучера за едноседмична почивка с кемпер

© В рамките на месец март потребителите на мобилното приложение Lidl Plus имат възможността да спечелят ваучер за ползване на кемпер от играта "Приключение в движение“ на Lidl. 150 късметлии ще могат да планират едноседмично изживяване с CAMPERISIMO с включено цялостно кухненско и къмпинг оборудване.



Всяка покупка на стойност минимум 30 лв. дава право на едно участие в играта. При 60 лв. клиентът участва два пъти, при 90 лв. три пъти и т.н. За да се включи, потребителят следва да сканира своето мобилно приложение Lidl Plus на касата и след получаване на дигиталната касова бележка да натисне бутон "Потвърди участие“. Така той влиза в томболата за 150-те ваучера. Броят участия е неограничен в рамките на периода на играта, като след всяка завършена покупка на стойност 30 лв. клиентът трябва да потвърди участието си в Lidl Plus. Един участник може да спечели повече от една награда.



Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но неспечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. В пет поредни понеделника на случаен принцип ще бъдат изтегляни имената на 30 печеливши. Първото теглене на томболата беше на 7 март, а последното - на 4 април 2022 г.



Пълните условия за участие в играта може да намерите на интернет страницата: www.lidl.bg/camper , където ще се обявяват и имената на печелившите най-късно в сряда на съответната седмица. Спечелените ваучери трябва да бъдат използвани в срок до 04.04.2024 г. включително.



Потребителите на мобилното приложение Lidl Plus могат да открият още атрактивни оферти, актуални седмични купони с отстъпки от редица продукти и специални предложения от седмичните брошури в магазините на Lidl.