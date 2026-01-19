Lidl в Mall Galleria Бургас се премести в първия ритейл парк в града
©
В началото на новата година Лидл България откри магазин в първия обособен ритейл парк в Бургас – "Пиргос Парк“, който се намира на ул. "Янко Комитов“ №4. Новооткритият обект замества работилия до вчера магазин на веригата в Mall Galleria.
Инвестицията в Lidl в "Пиргос Парк“ е над 4 млн. лв., като магазинът разполага с просторна търговска зала с площ от над 1300 кв. м. Той е изграден изцяло по стандартната интериорна концепция на Lidl и предлага удобно разположение на различните продуктови категории. За да заплатят покупките си, клиентите могат да избират между четири каси с касиер-продавач, една експресна и шест каси на самообслужване. Паркингът на ритейл парка има близо 200 паркоместа, както и две станции за зареждане на електрически автомобили.
"Новата локация в ритейл парк "Пиргос Парк“ е много по-удобна и предлага по-лесен достъп. Предприехме тази стъпка, за да сме сигурни, че ще осигурим на нашите клиенти най-добри условия и среда за бързо, лесно и удобно пазаруване“, споделя Павел Керемидчиев, регионален мениджър продажби в Лидл България.
В деня на откриването, Lidl в "Пиргос Парк“ приветства първите си клиенти с приятни изненади и специални намаления на хранителни и нехранителни стоки. В допълнение към подбраните за магазина оферти, през целия януари жителите и гостите на Бургас, както и останалите клиенти на веригата, могат да закупят редица основни за всяко домакинство хранителни продукти на по-ниски цени. Кампанията е в продължение на стартиралата още през ноември инициатива за осигуряване на стабилни и достъпни цени в периода на преход към еврото - "До теб във всяка стъпка към еврото“.
Така веригата продължава ангажимента си да подкрепя клиентите си в по-предизвикателните зимни месеци, осигурявайки предвидимост и разнообразни възможности за спестяване.
Още от категорията
/
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:54
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
17.01
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
16.01
Годишна инфлация била 5%
15.01
Какво е "фалшива храна"?
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.