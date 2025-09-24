ЗАРЕЖДАНЕ...
|Липса на кворум провали днешното заседание на парламента
При първия опит се регистрираха 111 депутати. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.
След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. При втория опит се регистрираха - 110.
Председателят на НС закри заседанието, а следващото е утре от 9:00 часа.
