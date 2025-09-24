Новини
Липса на кворум провали днешното заседание на парламента
Автор: Ваня Кузманова 10:31Коментари (0)44
© Булфото
Заради липса на кворум днешното пленарно заседание няма да се проведе. Депутатите приеха единствено седмичната си програма.

При първия опит се регистрираха 111 депутати. В залата се оказа, че няма достатъчно присъстващи народни представители и беше дадена 15 минути почивка.

След нея Наталия Киселова направи втора проверка на кворума и отново се оказа, че няма нужния брой депутати. При втория опит се регистрираха - 110.

Председателят на НС закри заседанието, а следващото е утре от 9:00 часа.



