Костадин Ангелов, след като депутатите за трети път, след две почивки, се опитаха да съберат кворум и да започнат работа, предаде репортер на ФОКУС.
Пленарният ден започна с желанието на управляващото мнозинство да бъдат гласувани на второ четене в зала промените в Изборния кодекс, които бяха вкарани като извънредна първа точка за деня. От "Продължаваме промяната-Демократична България" поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. Преди да успеят да гласуват, Ангелов поиска почивка заради предизвикан смут в залата, която от 10 минути стана над час и половина.
Още два пъти депутатите се опитаха да започнат работа, но без успех. При двата опита за "преброяване" едва 116 депутати се регистрираха.
Липса на кворум закри днешното заседание на Народното събрание
