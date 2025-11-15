катастрофата на АМ "Тракия", при която загинаха трима души, а един беше откаран в болница.
Ето какво още каза тя: "На сутринта сте живи и с план до вечерта и сте се чули по телефона с близък, а в тези часове най-скъпите хора вече са наясно, че завинаги сте си отишли от този свят.
Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места за шофиране.
Бог да прости поредните невинни жертви. Още едни, добавени към стотиците жертви на пътя през тази година.
Поредно държавно управление е напълно безсилно пред престъпленията на пътя. Средната скорост ли казахте? Що не си я...".
Жена е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
13:03
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко, надявам се отговорните институции да вземат мерки
13:05
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
ултрас1926
преди 52 мин.
Така е това е едно местенце от света изпълнено с диви примати както население така и управници.За това 3 000 000 си биха камшика.
