ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лияна Панделиева: От сърце се надявам този да го е отнесъл с един саблен удар до кръста
Ето какво разказа тя: "В отсрещното движение отдалеч видях сърдитите светлини на полицейска кола, която се залепи за задницата на мощен лъскав черен мерцедес, направи му онова "виу-виуу-виу" и го спря в аварийната.
Последното, което видях е как от полицейската кола като лъвове изскачат двама супер бесни полицаи, които се втурнаха към мерцедеса. След това отминах. Ама ми стана гот.
Не - не успяват да снимат и да хванат всички автотерористи, но от сърце се надявам този да го е отнесъл с един саблен удар до кръста.
Иначе наблюдението ми е, че не само из страната, а и в София трябва да бъде обримчено с колчета по средната маркировка и така обратните завои поне да станат невъзможни, както и най-абсурдните изпреварвания.
Ако имаше начин да влязат в употреба и като доказателство камерите на столична община, само събирането на глобите от нарушители ще ни направи супер богата столиц
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Шофьор профуча с 211 км/ч по АМ "Тракия"
10:09 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като серв...
09:47 / 23.09.2025
Само денонощие след старта на "Избирам България" 420 души подадох...
09:19 / 23.09.2025
Собственик на хранителен магазин може да получи глоба от 353 000 ...
09:15 / 23.09.2025
Oбщопрактикуващ лекар: Пием страшно много антибиотици, защото не ...
09:05 / 23.09.2025
Важна информация за всички шофьори, които ще пътуват по АМ "Траки...
08:35 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета