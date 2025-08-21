Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
Автор: Георги Кирилов 22:02Коментари (1)132
© Facebook
Можем да ридаем от сутрин до вечер. Потъваме, загиваме, унищожават ни ежедневно и неспирно. Така журналистката Лияна Панделиева започва поста си във Facebook във връзка с трагично загиналото детенце в Несебър.

Ето какво още каза тя: "Христина, майката, ударена заедно с момченцето си на тротоара от АТВ, вече е в клинична смърт. Това съобщи Карина Караньотова. Дори петгодишното дете да оцелее, то вече е сираче.

Досега се водеше, че е причинена "средна телесна повреда". Извършителят е под домашен арест - хайде сега - за петима души ли да го държат в ареста.

Много добро момче бил 18-годишният извършител Бургазлиев с АТВ-то, ама на - с висока скорост връхлетал върху тротоара и размазал петима.

Снощи пиян шофьор на бус е помлял изцяло детска площадка в кв. "Сланина". Случайно е минало без жертви. След разсичането на автобус в столицата с 200 км/ч, трима души още са в болница в тежко състояние.

За нещастния швейцарец велосипедист, убит на пътя преди три дни никой и не говори - ми то не можем да насмогнем!

Управляващи в България!

Пожелавам по една средна телесна повреда в семействата на всеки от вас поне по веднъж. Пожелавам ви лични срещи с някой с 52 криминални регистрации (може и с повече), с някой 20-30 фиша и 10-15 акта, с девет глоби за шофиране пиян.

Да се срещате редовно с добри хора, които винаги поздравяват съседите и после убиват без да им трепне клепачът.

И не само аз ви го желая. С такова пожелание ще съберете 100% вот.

А добрият Бургазлиев си седи у дома, мама и тате да се грижат за него, защото е стресиран. Тъй отсъди винаги справедливия наш съд".



Още по темата: общо новини по темата: 16
21.08.2025 »
21.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Благодаря! Тъпкано да ти се връщат пожеланията Незная кой нормален човек би пожелал това на обикновените хора независимо от причините
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мос...
20:37 / 21.08.2025
Катастрофа предизвика голямо задръстване на АМ "Тракия", в посока...
20:38 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
20:37 / 21.08.2025
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от...
20:38 / 21.08.2025
Възможно е промените в климата да доведат опасните азиатски тигро...
17:33 / 21.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Дете загина след падане от парашут в Несебър
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Катастрофи в България
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: