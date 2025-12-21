Лияна Панделиева след посещение на коледен базар: Хората са много и ядат-няма дух, няма емоция
© Фейсбук
Ето какво написа тя:
"Преминах отново през коледния базар пред НДК. Хората са много и ядат. Не се впечатляват от цените. Празно е пред щандовете с надпис "Фермерски пазар". Ама е толкова празно, сякаш тези къщички са зад предпазно стъкло. Най-много хора са събрани на вурстове. Греяното вино за 7 кинта е вече преглътната цена.
Стигам до алеята с подаръци. С много дребни изключения, изделията нямат разлика с тези от евтини магазини, но цената им е УАУ! Днес в Джъмбо видях плюшен снежко около 20 см. за 7 лв. На базара същото изделие беше 35 лева. А Джъмбо не продава на загуба...
Продават и плетени на една кука огърлици. Едноредовите са по 38 лв, по-разкошните - по 68 лв.
А! Сериозно!
След като излязох от зоната на базара, настана мрак с елементи на улично осветление. Стигнах до базара на "Графа". Рехаво е и някак тъжно. По сергиите всеки продава каквото му е паднало. Пред био продуктите отново е мъртвило. На десеторно по-висока цена от китайските платформи се предлагат ключодържатели, ваденки, изкуствени чорапи с печат на световни художници... Огромно прожекционно устройство прожектира върху сграда...реклами. Най-много се въртят тези за коледно уиски.
В Крайова, при 58 дка коледен град и много спонсори, няма нито една реклама - да бъде само празник, а не рекламна територия. Навсякъде звучи музика, навсякъде нещо се случва.
У нас имаме само реклами, закачени централно върху всякакви лампички и това е.
И изведнъж разбрах какво липсва тук и защо е толкова утрепано, въпреки повечето лапички спрямо предходни години: просто няма дух, няма случка, няма емоция, няма нещо весело - едни хора мръзнат зад едни щандове, лишени от всяко тържество и едни други без емоция поглеждат към лишени от смисъл...неща.
Иска се мисъл, планиране и любов, за да се получи празник. И само между другото: в Крайова темата за базара през 2026 вече е избрана и по проекта работата започва на 5 януари."
