Локализиран е големият пожар в Сливен
Автор: Лора Димитрова 17:06Коментари (0)80
© Facebook
Локализираха големият пожар в местността "Свети Георги" в Сливен. Това съобщиха за "Фокус" от  ГД Пожарна безопасност и защита на населението.

Сигналът за инцидента бе получен днес в 12:43 часа.

Огънят е обхванал значителна площ, като на място бяха изпратени 6 екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) в Сливен. В гасителните дейности активно се включиха и доброволци, както и от Държавното горско стопанство.

Пожарът беше локализиран в 15:50 часа. На място остават дежурни екипи. Щетите и причините за пожара ще се изясняват.



Статистика: