Лондон удължи лиценза за операции с чуждестранните дъщерни дружества на "Лукойл"
През октомври миналата година Великобритания включи "Лукойл" в списъка със санкции, но на 27 ноември издаде лиценз за продължаване на транзакциите с чуждестранните дъщерни дружества на компанията.
В рамките на този лиценз е разрешено да се продължат бизнес операциите, плащанията по съществуващи или нови договори или задължения.
