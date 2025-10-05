Новини
Лора Крумова аут от NOVA?
Автор: Екип Burgas24.bg 17:45Коментари (0)207
© NOVA
Лора Крумова аут от NOVA? Зрителите се питат къде е водещата?!

Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус", което веднага предизвика въпроси сред зрителите дали е аут от ефира на NOVA.

На мястото на титулярната водеща в студиото седна продуцентът на предаването - Симеон Белев.

Причината за отсъствието на Крумова все още не е известна. Това не е първият път, в който тя липсва от ефир и колегата ѝ по спешност я замества.



05.10.2025 Венета Райкова се разболя, няма да води "Преди обед"
04.10.2025 След посещението му в България: Роби Уилямс разкри за психологически проблеми
проблеми
04.10.2025 Кой ще напусне Big Brother днес?
04.10.2025 Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
04.10.2025 Почина актьорът, изиграл култовата роля на Тано Кариди в "Октопод"
04.10.2025 Само на 21 години почина ТикТок звезда
