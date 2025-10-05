ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Лора Крумова аут от NOVA?
Лора Крумова не се появи в последното издание на предаването "На фокус", което веднага предизвика въпроси сред зрителите дали е аут от ефира на NOVA.
На мястото на титулярната водеща в студиото седна продуцентът на предаването - Симеон Белев.
Причината за отсъствието на Крумова все още не е известна. Това не е първият път, в който тя липсва от ефир и колегата ѝ по спешност я замества.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1256
|предишна страница [ 1/210 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората...
15:59 / 05.10.2025
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, ...
14:02 / 05.10.2025
Кметове на села до Пловдив се притесняват, че бедствието отпреди ...
14:02 / 05.10.2025
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:18 / 05.10.2025
Трагедия на рали във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:35 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не ...
13:35 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Емануела прибира 16 000 лв. от участие
23:31 / 03.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета