Лоша новина за Плевен и областта
Автор: Десислава Томева 23:05Коментари (0)76
© Фокус
Със Заповед на заместник областния управител на област Плевен Павлин Фильовски, считано от 00:00 часа на 09.09.2025 г., се удължава режимът "бедствено положение“ за срок до 01.10.2025 г. включително - на територията в границите на бедственото положение в зоната на следните населени места:

В Община Плевен – гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, с. Буковлък, с. Опанец и с. Ясен.

В Община Долна Митрополия – гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.

Това съобщиха от Областната администрация в Плевен.



