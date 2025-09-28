Лоши новини за жилищните кредити

© Plovdiv24.bg Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2.0% през четвъртото тримесечие на 2026 г.



След въвеждането, считано от 1 октомври 2024 г. на изисквания към кредитните стандарти при отпускане и предоговаряне на кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, текущата оценка сочи позитивно въздействие на изискванията върху рисковия апетит на кредитните институции, изразяващо се в значително понижение на новоотпуснатите кредити, обезпечени с жилищни недвижими имоти, със съотношения на показателите във високите интервали на разпределенията, особено по отношение на съотношението между размера на текущите плащания по дълга и дохода, посочват от БНБ.



От банката допълват, че запазването на антицикличен капиталов буфер на ниво от 2% през четвъртото тримесечие на 2026 г. подкрепя капиталовата позиция на кредитните институции и тяхната устойчивост към потенциална материализация на системни рискове.



И през второто тримесечие на 2025 г. се запазва тенденцията за нарастване на кредита за неправителствения сектор. Определящи фактори по линия на предлагането на кредит са устойчивата ликвидна и капиталова позиция на банковата система и стабилно високият растеж на депозитите. Търсенето в сегмента на жилищните кредити е подкрепено от положителните условия на труд - ниско равнище на безработица и нарастващи доходи, наред със запазващите се благоприятни лихвени проценти за тези кредити.



В същото време външната среда продължава да се намира в етап на висока несигурност, породена от процесите на търговска фрагментация и геополитическите конфликти. Въздействието на тези повишени рискове остава труднопредвидимо по отношение на ефекта върху финансовите пазари, цените на основни суровини и енергийни продукти и като цяло върху макрофинансовите условия, в които оперират банките.



Както рисковете, акумулирани вследствие на продължителен интензивен кредитен растеж, така и произтичащите от външната среда, биха могли негативно да въздействат върху способността на предприятията и домакинствата да обслужват своевременно и в пълна степен своите задължения, пише pariteni.



Потенциална материализация на кредитен риск, съпътствана от повишени разходи за обезценка, би оказала натиск върху доходността и капиталовата позиция на банките и банковата система. Чрез поддържането на антицикличен капиталов буфер те са в по-висока степен подготвени да посрещнат рискове от подобен характер, коментират от БНБ.