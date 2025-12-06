Днес ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. Значителни по количество ще бъдат валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и с гръмотевици ще са те в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 7°.В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и с гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.