|Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в цял ръст
По думите му това е районът, в който черният леопард беше забелязан първоначално и където беше съсредоточено търсенето му. Ловджията разказа, че животното се изправило в цял ръст срещу него – в непосредствена близост .
Все още няма официална информация за тази случка, както и дали ще бъдат предприети нови действия по издирването и залавянето на на територията на природния парк.
"Докато вървях по асфалтовия път, видях, че излезе черно, голямо животно от гората и тръгна по средата на пътя към мен. Когато такова животно тръгне към вас, не може съвсем точно да се каже какво е - черно, голямо. В един момент обаче аз спрях и то спря, и се обърна да влиза в гората. Тогава го видях ясно – с всички характерни черти. Впечатли ме голямата дълга опашка“, каза Добрев.
По думите му "като една нормална котка“ леопардът си легнал на пътя. Тогава той се обърнал и бавно започнал да се отдалечава от дивото животно, поглеждайки през рамо. Добрев разказа, че не се е уплашил при срещата с леопарда.
"Трябва да се вземат мерки. Не е предвидимо кога и дали това животно няма да стане агресивно. Когато ме извикаха в полицията, за да разговаряме по този въпрос, разбрах, че преди е виждано пак на същото място. Това за мен означава, че това е районът на неговото обиталище – скалите в края на Шуменското плато“, посочи мъжът.
