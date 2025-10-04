ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ловният сезон е открит!
“Днес е първата събота от месец октомври, когато откриваме ловния сезон за дива свиня. Днес нито дъжда, нито лошото време успя да спре 20 души, които се явиха рано на сборището, което беше определено, готови за отстрел на най-големите трофейни глигани", обясни председателят Апостол Терзиев.
“Грижите, които се прилагат за този тип дивеч, изискват целогодишна работа. В дружинката всички 41 членове си имат свои отговорности и задължения, както по подхранването, така и по грижите за дивите животни, за да може на този прекрасен ден подобаващо да открием ловния сезон", обясни той пред Нова тв.
“Предполагам като по-голямата част ловци на страната всеки един от нас се вълнува за срещата с глигана на ловното поле и да има слуката да го отстреля с точен и прецизен изстрел", допълни председателят.
