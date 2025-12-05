Лозарите получиха над 2 млн. за борба с вредителите от ДФЗ
За останалите 14 лозари ще бъде извършено плащане в кратки срокове след финализиране на административните проверки.
Средствата са преведени по-рано от предвидения срок – 10 декември 2025 г., съгласно утвърдените указания.
Периодът, в който стопаните имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 24 март до 14 ноември 2025 г.
Финансовата подкрепа има за цел да компенсира част от направените разходи от земеделските стопани по закупуване на продукти за борба с вредители по лозата. Максималният интензитет на помощта е до 100 % от направените разходи по закупуване на използваните препарати, но не повече от 600 лв./ха, с включен ДДС.
Признават се разходи за закупуване на продукти за борба с вредителите по лозата, които са извършени през текущата година. Допустимите продукти за растителна защита са описани в Национална програма от мерки за предотвратяване разпространението и контрол на вредители по лозата (род Vitis), публикувана на интернет сайта на БАБХ.
