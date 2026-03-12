Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
По думите му нетният ефект за икономиката е отрицателен, тъй като по-високите цени на горивата натоварват бизнеса и домакинствата. В същото време обаче държавният бюджет може да отчете по-високи приходи заради по-скъпите енергийни ресурси. Според него положителната страна е, че българската икономика постепенно става по-богата и устойчивостта ѝ към подобни енергийни шокове се увеличава.
Икономистът предупреди, че при задържане на високите цени на горивата приходите в бюджета вероятно ще нараснат. Ако обаче конфликтът се проточи, съществува риск от глобална рецесия, която неминуемо би се отразила и на България. По думите на Богданов както бизнесът, така и гражданите трябва да приемат, че в икономиката периодично се случват енергийни шокове. "Има моменти на евтини горива и моменти на по-скъпи горива. Това се случва и в глобалната икономика“, каза той.
Засега обаче експертът не вижда основания за въвеждане на директни фискални мерки и подкрепа от бюджета. Според него подобни действия биха били оправдани само при значително по-силен ценови шок. Той все пак смята, че държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий, при който цената на петрола се повиши още значително – например с 50 или дори със 100 процента.
Икономистът коментира и темата за фискалната стабилност. По думите му, ако България иска да запази дефицита в рамките на приемливото и да не увеличава прекомерно държавния дълг, следващото управление ще трябва да ограничи темпа на растеж на публичните разходи. "Ако искаме да има фискална стабилност и дефицитът да е в определени рамки, който и да управлява след май месец ще трябва да сложи юзди на растежа на публичните разходи“, категоричен е Богданов.
