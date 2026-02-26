"Лукойл България": Няма основания за безпокойство, продължаваме работа в нормален режим!
© ФОКУС
"Швейцарското дружество ,,Литаско‘‘ е нотифицирало правителството на Република България за предприемане на стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Арбитражното дело, за което е нотифицирано правителството, не засяга по никакъв начин работата на групата компании на ,,Лукойл‘‘ в България. Няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива за пазара и техните цени. Дружествата на ,,Лукойл‘‘ в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на Особения търговски управител", съобщиха от "Лукойл България".
Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Reuters е получил достъп.
Още по темата
/
Жечо Станков: По-дългият срок на лиценза за дружествата на "Лукойл" осигурява стабилност на рафинерията
11.02
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Румен Радев: Би било риск за нас, ако не се стигне до сделка за продажбата на активите на "Лукойл"
30.01
Цветомир Николов: Трябва да се положат максимални усилия за удължаване на лиценза на "Лукойл" или за намиране на купувач
18.12
България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
Ивайло Мирчев: Не може с парите на данъкоплатците да се вземе "Лукойл" и след това да се източи
26.11
Още от категорията
/
Български лозя заболяха от страшна болест – лозарите и винопроизводителите са пред сериозно изпитание
17:32
НАП с важно напомняне!
14:33
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.