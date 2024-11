"Лукойл" с официална позиция: Не се водят никакви разговори за продажба на рафинерията в България

© Собственикът на "Лукойл Нефтохим“ и "Лукойл Литаско“ излезе с официална позиция, че статията във Financial Times е спекулация.



"Предположенията, направени в публикацията на Financial Times са неточни и подвеждащи", става ясно от позицията. Собственикът отрече да са водени каквито и да било разговори с катарско-британски консорциум или с властите на Руската федерация по темата.



Ето и цялата писмена позиция:



LITASCO SA (член на групата компании LUKOIL), акционер в рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас“ в България, заявява, че не е получавала запитвания от медиите за коментар във връзка с неотдавнашните медийни съобщения за продажбата на рафинерията, включително статията във Financial Times, в която се спекулираше със сделка, включваща катаро-британски консорциум.



Дружеството подчертава, че предположенията, направени в тези публикации, са неточни и подвеждащи, по-специално, че не се водят никакви разговори с гореспоменатия катарско-британски консорциум и не е имало никакви комуникации с властите на Руската федерация по темата.



"Лукойл“ си запазва правото да защити своята търговска репутация от всякакви подвеждащи представяния, които могат да се появят в медиите.



"Лукойл“ продължава да се ангажира с провеждането на прозрачен процес и ще продължи да информира българските власти, Синдиката на българските нефтохимици "ЛУКОЙЛ“ и други заинтересовани страни за всяко съществено развитие по отношение на българските си активи.



"Лукойл“ продължава да работи в съответствие с одобрените си вътрешни стратегически цели. Различни варианти за бизнеса на компанията в България се анализират под координацията на независими консултанти с участието на редица авторитетни пазарни участници. Въпреки това не е взето решение относно конкретна сделка или потенциален контрагент.