"Лyĸoйл" зaпoчнa пpeглeд нa cтpaтeгиятa cи зa aĸтивитe в Бългapия, вĸлючитeлнo oбмиcлянe нa възмoжнocттa зa пpoдaжбa нa бизнeca, cъoбщиxa oт ĸoмпaниятa, цитиpaнa oт pycĸaтa aгeнция TACC.



"C oглeд нa знaчитeлнитe пpoмeни в ycлoвиятa нa paбoтa нa пpeдпpиятиятa нa Гpyпaтa "Лyĸoйл" в Бългapия зaпoчнa paбoтa пo пpepaзглeждaнe нa cтpaтeгиятa зa тoзи aĸтив. C yчacтиeтo нa мeждyнapoдни ĸoнcyлтaнти щe бъдaт aнaлизиpaни paзлични вapиaнти, вĸлючитeлнo пpoдaжбaтa нa бизнeca", зaявявaт oт дpyжecтвo.



Припомняме, че в Бългapия "Лyĸoйл" пpитeжaвa пeтpoлнa paфинepия в Бypгac, мpeжa oт бeнзинocтaнции и пeтpoлни бaзи, бизнec c бyнĸepoвaнe нa ĸopaби и aвиaция.



Ето какво пише в официалната позиция на руската компания:



"Предвид същественото изменение на условията за осъществяване на дейността на предприятията от Групата "ЛУКОЙЛ" на територията на България, Компанията започна работа по преразглеждане на стратегията си по отношение на този актив. С помощта на международни консултанти ще бъдат анализирани различни опции, включително продажбата на бизнеса.



Групата "ЛУКОЙЛ" активно инвестира в развитието на активите си в България вече повече от 20 години.



В частност, инвестициите в нефтопреработвателния завод в Бургас, надхвърлящи 3,4 млрд. щатски долара, превърнаха предприятието в една от най-екологичните и високотехнологични рафинерии в Европа.



Освен това е създадена модерна пласментна мрежа, включваща 220 бензиностанции и 9 нефтобази, както и предприятия за бункероване на кораби и въздухоплавателни средства.



Осъществявайки дейността си в България, Групата традиционно поддържа високи световни стандарти на корпоративна и социална отговорност.



Преразглеждането на стратегията е следствие от приемането от страна на държавните органи на България на дискриминационни закони и други несправедливи, пристрастни политически решения спрямо рафинерията, които нямат нищо общо нито с цивилизованото регулиране на големия бизнес, нито с увеличаването на приходната част на бюджета на страната.



Изкуствено раздухваната политическа буря около предприятието на голяма международна търговска структура, спрямо която няма наложени санкции на Европейския съюз и САЩ, и която изпълнява всички свои задължения пред държавата и работниците си, вреди на бизнеса на компания ЛУКОЙЛ, на инвестиционния климат в България, неумолимо руши имиджа на Републиката в очите на световния бизнес, негативно влияе върху приходите в държавния бюджет.



​ЛУКОЙЛ ще информира държавните органи на страната и Синдиката на Българските Нефтохимици "ЛУКОЙЛ" за по-нататъшните действия на Компанията по отношение на активите й в България.