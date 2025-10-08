© Съпредседателят на "Да, България“ Ивайло Мирчев заяви, че "Лукойл" вече има купувач.



Купувачът е руски, твърди Божидар Божанов.



"Разбираме го не през официално съобщение на "Лукойл", а през вкарана извънредна поправка в законопроект. След работно време на деловодството на НС депутати на "ДПС - Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението за покупката", коментира още Ивайло Мирчев, като добави, че очаква всеки момент промените да влязат и в пленарната зала.