|"Лукойл" вече има купувач?
Купувачът е руски, твърди Божидар Божанов.
"Разбираме го не през официално съобщение на "Лукойл", а през вкарана извънредна поправка в законопроект. След работно време на деловодството на НС депутати на "ДПС - Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението за покупката", коментира още Ивайло Мирчев, като добави, че очаква всеки момент промените да влязат и в пленарната зала.
