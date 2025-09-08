Новини
Лято до края на септември?
Автор: Елиза Дечева 17:13Коментари (0)162
© Meteo Balkans
Лятото сякаш не иска да си тръгне и ще продължи поне до края на месеца. Това сочат данните от глобалните модели GFS и ECMWF. 

От Meteo Balkans съобщават, че подобни изказвания сме чували още през юни, юли и август. Едно е ясно обаче климатичните промени се усещат все повече с всяка изминала година. 

Дали ще продължим да носим къси панталони, потници и рокли предстои да разберем. 

От Meteo Balkans предупреждават, че въпреки желанието ни за топло време, данните са изключително тревожни, тъй като не се очакват валежи, а само горещ въздух.



