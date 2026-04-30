Любен Дилов-син, който е избран във Втори МИР Бургас за народен представител от ГЕРБ, днес отсъства от първото заседание на Парламента. Според информация на 24 часа той е получил преди няколко дни тежък инсулт, докато е бил на почивка със семейството си в Италия след изборите.

Към момента депутатът е в болница в Рим. Състоянието му било много сериозно, бил е в кома, от която се е събудил сам.

Burgas24.bg припомня, че 239 от 240 депутати присъстват на днешното първо заседание на Народното събрание.