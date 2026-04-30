Любен Дилов-син, който е избран във Втори МИР Бургас за народен представител от ГЕРБ, днес отсъства от първото заседание на Парламента. Според информация на 24 часа той е получил преди няколко дни тежък инсулт, докато е бил на почивка със семейството си в Италия след изборите.
Към момента депутатът е в болница в Рим. Състоянието му било много сериозно, бил е в кома, от която се е събудил сам.
Burgas24.bg припомня, че 239 от 240 депутати присъстват на днешното първо заседание на Народното събрание.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.