Въпреки лек спад в общата консумация, пивоварната индустрия в България затвърждава тенденцията на модернизация и развитие, отчитайки 88 милиона лева инвестиции за 2025 г. и значителен ръст при безалкохолните продукти. Това стана ясно по време на годишното Общо събрание на Съюза на пивоварите в България (СПБ), където бяха представени актуалните резултати за сектора.

Общият обем на инвестициите в бранша достига 88 милиона лева (около 45 млн. евро) - най-високото ниво за последните две десетилетия. По данни на СПБ, повече от половината средства са насочени към нови производствени мощности и модернизация, включително развитие на местното производство на малц и хмел.

В резултат на тези инвестиции добивът на български хмел бележи ръст от 32%, достигайки 74 тона, като продукцията вече намира реализация и на международни пазари.

Един от най-отчетливите трендове е бързото нарастване на потреблението на безалкохолна бира. Секторът отчита ръст от 53%, като този тип напитки все по-често се предпочитат като алтернатива на традиционните безалкохолни напитки.

По данни на бранша, вече над половината потребители в България избират безалкохолна бира, което се възприема като ключова промяна в потребителското поведение.

Индустрията продължава да намалява зависимостта от пластмасови опаковки. Делът им е спаднал с 15% за последните пет години. В същото време кеновете вече заемат 31% от пазара, а стъклото остава предпочитан избор за 21% от потребителите.

На пазара се предлагат над 220 различни вида бира, като само през последната година са добавени 14 нови продукта.

Страната заема 13-то място в Европа по консумация на бира. Въпреки отчетения лек спад от 5% в общия обем продажби (до 4,9 млн. хектолитра), потреблението остава стабилно – около три четвърти от българите консумират бира поне веднъж месечно, а всеки втори – поне веднъж седмично.

Сред основните нерешени теми за индустрията остава въвеждането на национална депозитна система за опаковки. От СПБ посочват, че бизнесът е готов да инвестира около 100 милиона евро в нейното изграждане, но настояват за по-бързи законодателни действия от страна на държавата.

Настоящата година се очаква да бъде символична за сектора, който отбелязва 145 години пивоварна традиция в България и 35 години от създаването на Съюза на пивоварите.

Индустрията се разширява и организационно – с присъединяването на нови членове, включително крафт пивоварна от Русе, секторът демонстрира отвореност към както големи производители, така и малки бутикови компании.